Финляндия займет 1 млрд евро на оборонные закупки через спецпрограмму ЕС

Финляндия решила воспользоваться специальной программой ЕС SAFE для заимствования 1 млрд евро на оборонные нужды.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом объявил премьер Финляндии Петтери Орпо.

Во вторник правительственный комитет по экономической политике принял решение о заимствовании на оборонные нужды страны 1 миллиарда евро через программу Евросоюза SAFE.

Премьер отметил, что средства будут использованы для оборонных закупок и для развития возможностей в сфере беспилотных технологий в сотрудничестве с партнерами, в частности Украиной.

"Это решение улучшит условия для финской оборонной промышленности, а также европейского сотрудничества в оборонной сфере и совместных закупок", – отметил Петтери Орпо.

Также Финляндия через инструменты ЕС подала запрос на дополнительные 16 млн евро для улучшения мониторинга вдоль своей восточной границы с Россией и в Финском заливе.

