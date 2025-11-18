Посол США при НАТО закликав Європу бути "агресивнішою" щодо Росії

Американський посол при НАТО Метью Вітакер у контексті дискусій про використання заморожених російських активів закликав європейські держави до більш рішучої позиції щодо Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

Вітакер назвав конфіскацію російських активів "правильним кроком", який забезпечить фінансування України на кілька наступних років і "також вкаже на новий крок – більш агресивну Європу".

"Європу часто критикують за те, що вона просто недостатньо агресивна", – додав він.

Посол США також погодився, що ухвалення рішень у Європі відбувається порівняно повільно.

"Від наших союзників я кілька разів чув, що те, що було неможливим у лютому, у червні обговорюється, а зрештою виходить: "чому ми не зробили цього раніше, у вересні?", – сказав Вітакер.

Він повторив, що це ж стосується й обговорення щодо використання російських активів у ЄС.

"І я думаю, що зараз саме час для них (Європи. – Ред.) діяти сміливо", – сказав дипломат.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких більш ніж 51 млрд піде на військові потреби.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.