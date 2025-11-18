Посол США при НАТО закликав Європу бути "агресивнішою" щодо Росії
Американський посол при НАТО Метью Вітакер у контексті дискусій про використання заморожених російських активів закликав європейські держави до більш рішучої позиції щодо Росії.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.
Вітакер назвав конфіскацію російських активів "правильним кроком", який забезпечить фінансування України на кілька наступних років і "також вкаже на новий крок – більш агресивну Європу".
"Європу часто критикують за те, що вона просто недостатньо агресивна", – додав він.
Посол США також погодився, що ухвалення рішень у Європі відбувається порівняно повільно.
"Від наших союзників я кілька разів чув, що те, що було неможливим у лютому, у червні обговорюється, а зрештою виходить: "чому ми не зробили цього раніше, у вересні?", – сказав Вітакер.
Він повторив, що це ж стосується й обговорення щодо використання російських активів у ЄС.
"І я думаю, що зараз саме час для них (Європи. – Ред.) діяти сміливо", – сказав дипломат.
За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких більш ніж 51 млрд піде на військові потреби.
Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.
У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.