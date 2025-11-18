Посол США при НАТО призвал Европу быть "более агрессивной" по отношению к России

Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер в контексте дискуссий об использовании замороженных российских активов призвал европейские государства к более решительной позиции в отношении России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Уитакер назвал конфискацию российских активов "правильным шагом", который обеспечит финансирование Украины на несколько следующих лет и "также укажет на новый шаг – более агрессивную Европу".

"Европу часто критикуют за то, что она просто недостаточно агрессивна", – добавил он.

Посол США также согласился, что принятие решений в Европе происходит сравнительно медленно.

"От наших союзников я несколько раз слышал, что то, что было невозможно в феврале, в июне обсуждается, а в итоге получается: "почему мы не сделали этого раньше, в сентябре?", – сказал Витакер.

Он повторил, что это же касается и обсуждения использования российских активов в ЕС.

"И я думаю, что сейчас самое время для них (Европы. – Ред.) действовать смело", – сказал дипломат.

По оценкам Еврокомиссии, Украина в 2026 году будет нуждаться во внешнем финансировании в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.

Как известно, план ЕС по "репарационному займу" Украине с использованием российских активов затормозился из-за оговорки Бельгии, на территории которой хранится основная часть россактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.