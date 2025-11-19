СМИ: США тайно консультируются с РФ по поводу нового плана прекращения войны в Украине

Администрация Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских и российских чиновников.

Речь идет якобы о документе из 28 пунктов, вдохновленном успехом Трампа в миротворческих попытках на Ближнем Востоке. Один из топ-чиновников РФ сказал изданию, что "оптимистично настроен" относительно шансов этой идеи.

Документ делится на условные четыре раздела – о прекращении боевых действий, гарантиях безопасности, безопасности Европы и будущем отношений США с Россией и Украиной.

Пока журналистам неизвестно, как предлагается решать наиболее чувствительные вопросы, в частности относительно украинских территорий, которые успела захватить Россия, и тех, которые провозгласила "своими" в конституции, не контролируя их.

Главным в процессе разработки плана якобы является спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, и он подробно обсуждает его с Кириллом Дмитриевым – главой Российского фонда прямых инвестиций, которого Кремль активно привлекает к переговорам вокруг Украины.

Дмитриев в общении с Axios в понедельник заявил, что три дня говорил с Виткоффом и другими представителями американской стороны в Майами 24-26 октября, и выразил оптимизм относительно шансов плана, потому что "имеет ощущение, что позицию России действительно слышат".

Также появлялись сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский и Виткофф должны встретиться в Турции во время визита Зеленского 19 ноября, но поездку якобы отложили.

В начале статьи отмечается, что "пока неизвестно, как Украина и ее европейские партнеры оценят план", однако далее в тексте приводятся слова неназванного украинского чиновника, что Киеву "известно, что американцы работают над чем-то".

Виткофф якобы обсуждал его детали с секретарем СНБО Рустемом Умеровым ранее на этой неделе в Майами.

Дмитриев со своей стороны рассказал Axios, что ключевая идея плана – якобы в том, чтобы "учесть принципы, согласованные во время встречи Трампа и Путина на Аляске" и на основе этого говорить о прекращении войны в Украине и восстановлении отношений между Россией и США, "учитывая обеспокоенности России в сфере безопасности".

Сейчас целью переговорных команд является формирование письменного документа, который станет основой для будущей встречи Трампа и Путина, говорит Дмитриев. Однако планы встречи в Будапеште пока поставили на паузу.

Также Дмитриев заявил, что возглавляемая Великобританией инициатива мирного плана для Украины "не имеет шансов, потому что игнорирует позиции России".

Собеседник среди должностных лиц США подтвердил, что Белый дом начал информировать европейских лидеров о плане. По его словам, у Трампа считают, что идея имеет реальные шансы на поддержку со стороны Украины и Европы и что план готовы корректировать с учетом мнения разных сторон.

