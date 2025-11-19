Трамп проголосив Саудівську Аравію "основним союзником поза НАТО"

Президент США Дональд Трамп заявив, що США офіційно присвоюють Саудівській Аравії статус основного союзника поза НАТО і між ними підписано стратегічну оборонну угоду.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп 18 листопада на тлі зустрічі з саудівським кронпринцом Мухаммедом бін Салманом заявив, що підписав стратегічну оборонну угоду, згідно з якою Саудівська Аравія визначається як основний союзник США поза НАТО. Такий статус вже мають низка партнерів США у різних регіонах світу.

"Радий оголосити, що ми піднімаємо нашу військову співпрацю на ще вищий рівень, офіційно оголошуючи Саудівську Аравію основним союзником поза НАТО", – сказав Трамп у спілкуванні зі ЗМІ.

Перед тим лідери оголосили, що Саудівська Аравія інвестує у США трильйон доларів. Окрім того, посадовці адміністрації заявили, що готується угода про експорт мікропроцесорів до Саудівської Аравії.

Водночас Трампа критикують за урочистий прийом саудівського принца – перший після вбивства у 2018 році журналіста Джамаля Хашоггі, яке, як вважають американські розвідслужби, ймовірно відбулось за наказом бін Салмана. Під час запитань ЗМІ з цього приводу американський президент захистив свого гостя.

Саудівський журналіст Хашоггі безслідно зник під час візиту до консульства своєї країни у Стамбулі, де він мав отримати документи перед одруженням.

ЦРУ та деякі уряди Заходу вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники переконують, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.

У грудні 2019 року прокурор Саудівської Аравії заявив про засудження п'ятьох осіб до смертної кари та ще трьох – до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство Хашоггі. Згодом максимальну санкцію замінили 20 роками позбавлення волі, а решті трьом терміни скоротили до 7-10 років.

