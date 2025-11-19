Трамп провозгласил Саудовскую Аравию "основным союзником вне НАТО"

Президент США Дональд Трамп заявил, что США официально присваивают Саудовской Аравии статус основного союзника вне НАТО и между ними подписано стратегическое оборонное соглашение.

Президент США Дональд Трамп 18 ноября на фоне встречи с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом заявил, что подписал стратегическое оборонное соглашение, согласно которому Саудовская Аравия определяется как основной союзник США вне НАТО. Такой статус уже имеют ряд партнеров США в разных регионах мира.

"Рад объявить, что мы поднимаем наше военное сотрудничество на еще более высокий уровень, официально объявляя Саудовскую Аравию основным союзником вне НАТО", – сказал Трамп в общении со СМИ.

Перед этим лидеры объявили, что Саудовская Аравия инвестирует в США триллион долларов. Кроме того, чиновники администрации заявили, что готовится соглашение об экспорте микропроцессоров в Саудовскую Аравию.

В то же время Трампа критикуют за торжественный прием саудовского принца – первый после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, которое, как считают американские разведслужбы, вероятно произошло по приказу бин Салмана. Во время вопросов СМИ по этому поводу американский президент защитил своего гостя.

Саудовский журналист Хашогги бесследно исчез во время визита в консульство своей страны в Стамбуле, где он должен был получить документы перед женитьбой.

ЦРУ и некоторые правительства Запада считают, что принц Мухаммед приказал убить Хашогги, но саудовские чиновники уверяют, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.

В декабре 2019 года прокурор Саудовской Аравии заявил об признании пяти человек виновными в убийстве Хашогги и приговорении их к смертной казни, а еще троих – к тюремному заключению на общий срок 24 года. Впоследствии максимальную санкцию заменили 20 годами лишения свободы, а остальным трем сроки сократили до 7-10 лет.

