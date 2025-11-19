Чому "аграрні" переговори про вступ до ЄС будуть найскладнішими та які ризики вони несуть
Новини — Середа, 19 листопада 2025, 13:30 —
У Європі сільське господарство – це завжди гіперчутлива політика: бюджет, протестний потенціал, електоральна чутливість всіх країн без винятку, міждержавний баланс.
І Україні потрібно негайно почати грати у цю гру на рівних. Інакше цей сектор стане не точкою зростання, а точкою блокування вступу в ЄС.
Про особливості євроінтеграції аграрного сектору України читайте в колонці старшої радниці FTI Consulting Brussels Ольги Бєлькової Тест на суб’єктність: чому аграрні перемовини стануть ключовими для вступу України до ЄС. Далі – стислий її виклад.
За словами авторки колонки, Європа допускає спеціальний підхід для України в аграрному секторі.
"Йдеться про особливі режими при входженні України в ЄС. Але цілком можливо, ми по-різному бачимо ці особливості", – припускає Бєлькова.
Там, де вони сподіваються, що Євросоюз не буде платити дотації, українські фермери хотіли б: експорт до ЄС – за європейськими стандартами; експорт на ринки Азії та Африки – за іншими, прийнятними на глобальному ринку стандартами.
"Для нас це – не поступка, а скоріше спроба зберегти українську присутність на глобальних ринках, які сьогодні активно захоплює Росія", – наголошує старша радниця FTI Consulting Brussels.
За її словами, у Брюсселі відверто здивувалися, коли почули від українських фермерів, наскільки болісним є впровадження європейських стандартів до 2028 року, як це записано в угоді про зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Адже ці стандарти можуть суттєво вплинути на конкурентоспроможність на ринках Африки та Азії.
"Бо на цих ринках таких дорогих стандартів немає, зате є Росія, яка субсидіює своїх виробників, щоб захопити наші традиційні ринки", – пояснює авторка колонки.
Вона констатує, що Україна одночасно грає у дві різні гри: торговельну угоду та майбутнє членство. При цьому – без перехідних механізмів між ними.
На думку Бєлькової, сьогодні Україна має шанс визначити власні умови інтеграції.
"Ми хочемо стати членами ЄС і маємо не тільки виконати технічні вимоги, а й навчитися формувати політику разом із Європою, особливо в частині аграрного бізнесу", – наголошує старша радниця FTI Consulting Brussels.
Вона пропонує українській владі: визначити аграрний розділ пріоритетом переговорів; створити міжвідомчу групу по стандартах і заходах підтримки торгівлі; розробити українську модель CAP (Спільна аграрна політика ЄС) з урахуванням досвідів інших країн.
"Якщо Україна грамотно пройде аграрний блок переговорів – решта стане технічним продовженням", – резюмує авторка.
Докладніше – в колонці Ольги Бєлькової Тест на суб’єктність: чому аграрні перемовини стануть ключовими для вступу України до ЄС.