Чому "аграрні" переговори про вступ до ЄС будуть найскладнішими та які ризики вони несуть

У Європі сільське господарство – це завжди гіперчутлива політика: бюджет, протестний потенціал, електоральна чутливість всіх країн без винятку, міждержавний баланс.

І Україні потрібно негайно почати грати у цю гру на рівних. Інакше цей сектор стане не точкою зростання, а точкою блокування вступу в ЄС.

Про особливості євроінтеграції аграрного сектору України читайте в колонці старшої радниці FTI Consulting Brussels Ольги Бєлькової Тест на суб’єктність: чому аграрні перемовини стануть ключовими для вступу України до ЄС. Далі – стислий її виклад.

За словами авторки колонки, Європа допускає спеціальний підхід для України в аграрному секторі.

"Йдеться про особливі режими при входженні України в ЄС. Але цілком можливо, ми по-різному бачимо ці особливості", – припускає Бєлькова.

Там, де вони сподіваються, що Євросоюз не буде платити дотації, українські фермери хотіли б: експорт до ЄС – за європейськими стандартами; експорт на ринки Азії та Африки – за іншими, прийнятними на глобальному ринку стандартами.

"Для нас це – не поступка, а скоріше спроба зберегти українську присутність на глобальних ринках, які сьогодні активно захоплює Росія", – наголошує старша радниця FTI Consulting Brussels.

За її словами, у Брюсселі відверто здивувалися, коли почули від українських фермерів, наскільки болісним є впровадження європейських стандартів до 2028 року, як це записано в угоді про зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Адже ці стандарти можуть суттєво вплинути на конкурентоспроможність на ринках Африки та Азії.

"Бо на цих ринках таких дорогих стандартів немає, зате є Росія, яка субсидіює своїх виробників, щоб захопити наші традиційні ринки", – пояснює авторка колонки.

Вона констатує, що Україна одночасно грає у дві різні гри: торговельну угоду та майбутнє членство. При цьому – без перехідних механізмів між ними.

На думку Бєлькової, сьогодні Україна має шанс визначити власні умови інтеграції.

"Ми хочемо стати членами ЄС і маємо не тільки виконати технічні вимоги, а й навчитися формувати політику разом із Європою, особливо в частині аграрного бізнесу", – наголошує старша радниця FTI Consulting Brussels.

Вона пропонує українській владі: визначити аграрний розділ пріоритетом переговорів; створити міжвідомчу групу по стандартах і заходах підтримки торгівлі; розробити українську модель CAP (Спільна аграрна політика ЄС) з урахуванням досвідів інших країн.

"Якщо Україна грамотно пройде аграрний блок переговорів – решта стане технічним продовженням", – резюмує авторка.

