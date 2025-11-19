Почему "аграрные" переговоры о вступлении в ЕС будут сложными и какие риски несут

В Европе сельское хозяйство – это всегда гиперчувствительная политика: бюджет, протестный потенциал, электоральная чувствительность всех стран без исключения, межгосударственный баланс.

И Украине нужно немедленно начать играть в эту игру на равных. Иначе этот сектор станет не точкой роста, а точкой блокирования вступления в ЕС.

Об особенностях евроинтеграции аграрного сектора Украины читайте в колонке старшего советника FTI Consulting Brussels Ольги Бельковой Тест на субъектность: почему аграрные переговоры станут ключевыми для вступления Украины в ЕС. Далее – краткое изложение.

По словам автора колонки, Европа допускает специальный подход для Украины в аграрном секторе.

"Речь идет об особых режимах при вступлении Украины в ЕС. Но вполне возможно, что мы по-разному видим эти особенности", – предполагает Белькова.

Там, где они надеются, что Евросоюз не будет платить дотации, украинские фермеры хотели бы: экспорт в ЕС – по европейским стандартам; экспорт на рынки Азии и Африки – по другим, приемлемым на глобальном рынке стандартам.

"Для нас это – не уступка, а скорее попытка сохранить украинское присутствие на глобальных рынках, которые сегодня активно захватывает Россия", – отмечает старший советник FTI Consulting Brussels.

По ее словам, в Брюсселе были откровенно удивлены, когда услышали от украинских фермеров, насколько болезненным является внедрение европейских стандартов до 2028 года, как это записано в соглашении о зоне свободной торговли (УВЗСТ). Ведь эти стандарты могут существенно повлиять на конкурентоспособность на рынках Африки и Азии.

"Потому что на этих рынках таких дорогих стандартов нет, зато есть Россия, которая субсидирует своих производителей, чтобы захватить наши традиционные рынки", – объясняет автор колонки.

Она констатирует, что Украина одновременно играет в две разные игры: торговое соглашение и будущее членство. При этом – без переходных механизмов между ними.

По мнению Бельковой, сегодня Украина имеет шанс определить собственные условия интеграции.

"Мы хотим стать членами ЕС и должны не только выполнить технические требования, но и научиться формировать политику вместе с Европой, особенно в части аграрного бизнеса", – отмечает старший советник FTI Consulting Brussels.

Она предлагает украинской власти: определить аграрный раздел приоритетом переговоров; создать межведомственную группу по стандартам и мерам поддержки торговли; разработать украинскую модель CAP (Общая аграрная политика ЕС) с учетом опыта других стран.

"Если Украина грамотно пройдет аграрный блок переговоров – остальное станет техническим продолжением", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Ольги Бельковой Тест на субъектность: почему аграрные переговоры станут ключевыми для вступления Украины в ЕС.