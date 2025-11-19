ЄС представив проєкт військового Шенгену для швидкого переміщення військ

Колегія Європейської комісії на засіданні 19 листопада затвердила пакет пропозицій щодо покращення військової мобільності в ЄС для полегшення швидкого та безперешкодного переміщення військ, техніки та військових засобів по всій Європі.

Вказаний проєкт, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, презентувала, зокрема, висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

ЄС підготував пакет військової мобільності, який дозволить за потреби більш швидко переміщувати війська та техніку.

Головною метою проєкту, як пояснили "ЄвроПравді" у Єврокомісії, є створення т. зв. "військового Шенгену", який включає створення до 2027 року загальноєвропейського простору військової мобільності, який зробить переміщення військ та військової техніки по Європі швидшим, безпечнішим та більш скоординованим.

"Почну з атаки на польську залізничну колію в понеділок, яка підкреслює безпрецедентний ризик для європейської транспортної інфраструктури. Атаки Росії стають все більш зухвалими. Наша критична інфраструктура потребує більшого захисту", – наголосила Кая Каллас.

За її словами, швидке переміщення європейських військових є надзвичайно важливим для європейської оборони.

"Чим швидше ми зможемо переміщувати сили, тим сильнішими будуть наше стримування та оборона. Нам потрібно говорити про дні, а не про тижні для переміщення військ у Європі", – додала головна дипломатка ЄС.

Вона повідомила, що деякі країни ЄС досі вимагають попередження за 45 днів для того, щоб війська інших країн могли пройти через їхню територію – наприклад, для проведення військових навчань.

"Через 11 років після анексії Росією Криму цього просто недостатньо. Європейське оборонне агентство вже визначило рішення для гармонізації процедур перетину кордону, включно з митними формальностями, правилами перевезення небезпечних вантажів", – заявила Кая Каллас.

Насамперед Єврокомісія пропонує зменшити адміністративні бар'єри.

"Ми пропонуємо новий загальноєвропейський механізм надзвичайних ситуацій, який дозволяє державам-членам послаблювати правила, коли збройні сили мають бути швидко переміщені через кордони. Ми також пропонуємо призначити національних координаторів військового транспорту в кожній державі-члені", – повідомила висока представниця ЄС.

З її слів, проєкт передбачає інвестиції в розмірі 17 млрд євро у транспортну інфраструктуру ЄС, що узгоджується з витратами в розмірі 1,5% ВВП, які союзники по НАТО зобов'язалися виділити на інвестиції, пов'язані з безпекою.

Нагадаємо, напередодні вісім європейських країн підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.

Як повідомляла "Європейська правда", у Євросоюзі готують план "військового Шенгену", щоб прискорити рух солдатів і зброї у разі можливого збройного конфлікту з Росією.

16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

Читайте детально про те, як Євросоюз зібрався посилювати оборону і яке місце у ній посяде Україна.