В ЕС представили проект "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск

Коллегия Европейской комиссии на заседании 19 ноября утвердила пакет предложений по улучшению военной мобильности в ЕС для облегчения быстрого и беспрепятственного перемещения войск, техники и военных средств по всей Европе.

Указанный проект, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, представила, в частности, высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас

ЕС подготовил пакет военной мобильности, который позволит при необходимости более быстро перемещать войска и технику.

Главной целью проекта, как объяснили "ЕвроПравде" в Еврокомиссии, является создание "военного Шенгена", включающего создание до 2027 года общеевропейского пространства военной мобильности, которое сделает перемещение войск и военной техники по Европе более быстрым, безопасным и скоординированным.

"Начну с атаки на польскую железную дорогу в понедельник, которая подчеркивает беспрецедентный риск для европейской транспортной инфраструктуры. Атаки России становятся все более дерзкими. Наша критическая инфраструктура нуждается в большей защите", – подчеркнула Кая Каллас.

По ее словам, быстрое перемещение европейских военных чрезвычайно важно для европейской обороны.

"Чем быстрее мы сможем перемещать силы, тем сильнее будут наше сдерживание и оборона. Нам нужно говорить о днях, а не о неделях для перемещения войск в Европе", – добавила главный дипломат ЕС.

Она сообщила, что некоторые страны ЕС до сих пор требуют предупреждения за 45 дней для того, чтобы войска других стран могли пройти через их территорию – например, для проведения военных учений.

"Через 11 лет после аннексии Россией Крыма этого просто недостаточно. Европейское оборонное агентство уже определило решение для гармонизации процедур пересечения границы, включая таможенные формальности, правила перевозки опасных грузов", – заявила Кая Каллас.

Прежде всего Еврокомиссия предлагает уменьшить административные барьеры.

"Мы предлагаем новый общеевропейский механизм чрезвычайных ситуаций, который позволяет государствам-членам ослаблять правила, когда вооруженные силы должны быть быстро перемещены через границы. Мы также предлагаем назначить национальных координаторов военного транспорта в каждом государстве-члене", – сообщила высокая представительница ЕС.

По ее словам, проект предусматривает инвестиции в размере 17 млрд евро в транспортную инфраструктуру ЕС, что согласуется с расходами в размере 1,5% ВВП, которые союзники по НАТО обязались выделить на инвестиции, связанные с безопасностью.

Напомним, накануне восемь европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности.

Как сообщала "Европейская правда", в Евросоюзе готовят план "военного Шенгена", чтобы ускорить движение солдат и оружия в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

Читайте подробно о том, как Евросоюз собрался усиливать оборону и какое место в ней займет Украина.