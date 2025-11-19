Німеччина: у сирійця, який прославив ХАМАС після отримання громадянства, заберуть паспорт

Влада Німеччини планує забрати громадянство у сирійця, який через день після його отримання опублікував у соціальних мережах допис, в якому висловлював підтримку терористам ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Сирієць, який приїхав до Берліна в дошкільному віці і виріс там, на наступний день після натуралізації опублікував в Instagram фотографію двох бойовиків ХАМАС із палестинським прапором, підписавши її словами "Герої Палестини".

Крім того, чоловік нібито неодноразово привертав увагу поліції під час пропалестинських демонстрацій після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Управління з питань імміграції Берліна дізналося про цю справу від органів безпеки і вважає, що сирієць неправдиво вказав у заявці на громадянство про підтримку ліберально-демократичного ладу.

На думку імміграційної служби, це є кримінальним злочином обману. Чоловіка поінформували про це і дали чотири тижні на відповідь, але він не відреагував. Зараз його адвокату направлено повідомлення про скасування натуралізації.

Мер Берліна Кай Вегнер подякував органам влади за реакцію.

"Визнання ліберально-демократичного ладу під час натуралізації для нас не є формальністю. Той, хто вважає, що може обдурити, може переконатися в послідовності дій берлінських органів влади", – сказав він.

Раніше парламент Німеччини скасував можливість прискореної натуралізації іноземців.

Також повідомлялось, що минулого року Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей – 291 955, що на 46% більше, ніж у 2023 році.