Германия: у сирийца, прославившего ХАМАС после получения гражданства, заберут паспорт

Власти Германии планируют лишить гражданства сирийца, который через день после его получения опубликовал в социальных сетях пост, в котором выражал поддержку террористам ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Сириец, который приехал в Берлин в дошкольном возрасте и вырос там, на следующий день после натурализации опубликовал в Instagram фотографию двух боевиков ХАМАС с палестинским флагом, подписав ее словами "Герои Палестины".

Кроме того, мужчина якобы неоднократно привлекал внимание полиции во время пропалестинских демонстраций после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Управление по вопросам иммиграции Берлина узнало об этом деле от органов безопасности и считает, что сириец ложно указал в заявке на гражданство о поддержке либерально-демократического строя.

По мнению иммиграционной службы, это является уголовным преступлением обмана. Мужчину проинформировали об этом и дали четыре недели на ответ, но он не отреагировал. Сейчас его адвокату направлено уведомление об отмене натурализации.

Мэр Берлина Кай Вегнер поблагодарил органы власти за реакцию.

"Признание либерально-демократического строя при натурализации для нас не является формальностью. Тот, кто считает, что может обмануть, может убедиться в последовательности действий берлинских органов власти", – сказал он.

Ранее парламент Германии отменил возможность ускоренной натурализации иностранцев.

Также сообщалось, что в прошлом году Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей – 291 955, что на 46% больше, чем в 2023 году.