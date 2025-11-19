Партія премʼєрки Данії програє на виборах у Копенгагені вперше за 87 років

Соціал-демократична партія Данії премʼєрки Метте Фредеріксен зазнала втрат на місцевих виборах, що відбулись 18 листопада, на тлі невдоволення населення вартістю життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Соціал-демократи, які тривалий час є панівною політичною силою Данії, здобули загалом 23% голосів на місцевих виборах – на пʼять відсоткових пунктів менше, ніж на попередніх.

Хоча партія утримала лідерство за кількістю голосів, вона зазнала поразки у столиці Копенгагені, де вперше за 87 років поступилась більшістю ліво-зеленим.

Загалом Соціал-демократична партія втратила мерів у щонайменше чверті виборчих округів.

Міські виборці на виборах висловили обурення зростанням вартості житла та догляду за літніми людьми, а також відчутним погіршенням якості соціальних послуг.

Натомість сільські виборці, часто обурені посиленням екологічних норм та поширенням вітрових і сонячних електростанцій, перейшли до правих популістських партій, таких як Данська народна партія.

Для партії Метте Фредеріксен поразка на місцевих виборах може підірвати шанси на наступних парламентських виборах, які мають відбутись менш як за рік – у жовтні 2026-го.

Позиції соціал-демократів раніше похитнулись несподіваним рішенням Фредеріксен формувати уряд із ліберальними та правими опозиційними партіями.

Нагадаємо, напередодні виборів проросійські хакери атакували кілька політичних партій Данії.