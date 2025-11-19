Партия премьера Дании проигрывает на выборах в Копенгагене впервые за 87 лет

Социал-демократическая партия Дании премьер-министра Метте Фредериксен потерпела поражение на местных выборах, которые состоялись 18 ноября, на фоне недовольства населения стоимостью жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Социал-демократы, которые долгое время являются господствующей политической силой Дании, получили в общей сложности 23% голосов на местных выборах – на пять процентных пунктов меньше, чем на предыдущих.

Хотя партия сохранила лидерство по количеству голосов, она потерпела поражение в столице Копенгагене, где впервые за 87 лет уступила большинство лево-зеленым.

В целом Социал-демократическая партия потеряла мэров как минимум в четверти избирательных округов.

Городские избиратели на выборах выразили возмущение ростом стоимости жилья и ухода за пожилыми людьми, а также ощутимым ухудшением качества социальных услуг.

В то же время сельские избиратели, часто возмущенные ужесточением экологических норм и распространением ветровых и солнечных электростанций, перешли к правым популистским партиям, таким как Датская народная партия.

Для партии Метте Фредериксен поражение на местных выборах может подорвать шансы на следующих парламентских выборах, которые должны состояться менее чем через год – в октябре 2026 года.

Позиции социал-демократов ранее пошатнулись неожиданным решением Фредериксен формировать правительство с либеральными и правыми оппозиционными партиями.

Напомним, накануне выборов пророссийские хакеры атаковали несколько политических партий Дании.