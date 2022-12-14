У Данії партія, яка виграла вибори, несподівано сформує уряд з опозицією

Лідер соціал-демократів Данії Метте Фредеріксен погодилася сформувати уряд з основною опозиційною Ліберальною партією і "Помірними", з нею як прем'єр-міністром.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Лідери трьох партій - Фредеріксен, Джейкоб Еллеман-Єнсен з Ліберальної партії та Ларс Лекке Расмуссен із центристських "Помірних" - проведуть у середу брифінг для преси, на якому вони викладуть спільні політичні ідеї, що лежать в основі наступного уряду.

"Помірні" - це нова партія, створена в червні, і її очолює Расмуссен, попередній прем'єр-міністр. Після новаторської виборчої кампанії вона стала третьою за величиною партією Данії.

Три партії в сукупності мають 89 місць у парламенті зі 179 місць, у тому числі чотири місця для законодавців із Гренландії та Фарерських островів.

Це означає, що новий уряд практично матиме більшість, оскільки північноатлантичні мандати традиційно не втручаються у внутрішню політику Данії.

Фредеріксен розпочне свій другий термін на посаді прем'єр-міністра, тільки-но у четвер буде офіційно оголошено про новий уряд.

Оскільки її лівоцентристська Соціал-демократична партія набрала понад чверть голосів на загальних виборах 1 листопада, зробивши її найвпливовішою у парламенті, Фредеріксен припинила переговори з традиційними лівими союзниками.

Натомість нова коаліція, яка була сформована після рекордно тривалих переговорів, що тривали більше місяця, вперше за понад чотири десятиліття провела переговори з опозиційними партіями щодо формування уряду, долаючи традиційний розрив між лівими та правими.

Фредеріксен стверджувала під час своєї кампанії, що за часів міжнародної невизначеності необхідний широкий уряд, який подолав розрив між лівими та правими.

Фредеріксен була змушена призначити дострокові вибори, коли ліва партія, яка підтримувала її уряд меншості, відкликала підтримку її уряду.