Естонія екстрадує до Литви росіянина, підозрюваного у тероризмі

Естонський суд вирішив видати Литві підозрюваного в тероризмі громадянина Росії Ельдара Салманова, який проживає в окрузі Іда-Вірумаа на північному схожі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Прокуратура Литви підозрює, що Салманов разом зі своєю партнеркою, громадянкою Естонії Геленою Гусєеою, можуть бути пов'язані з терактами, які влаштовували шляхом розсилки вибухівки поштою по всій Європі.

Радник естонської прокуратури з питань зв'язків з громадськістю Каурі Сінкевич сказав, що на прохання Литви Салманов і Гусєва були затримані в Естонії як підозрювані та з 18 вересня перебувають під арештом.

Естонський суд ухвалив рішення екстрадувати Салманова на підставі виданого Литвою ордеру на арешт. Очікується, що він незабаром буде переданий Литві.

"Процес екстрадиції жінки ще триває", – додав Сінкевич.

У вересні у Литві оголосили про викриття групи осіб, що планували чотири теракти у різних країнах Європи. За даними слідства, в липні 2024 року громадянин Литви Александрас Шурановас у співпраці зі спільниками відправив з Вільнюса поштовими сервісами чотири посилки із саморобними вибуховими пристроями.

Дві спрямували до Британії через DHL, дві – до Польщі сервісом DPD, де доставка здійснювалася вантажівками. Посилки, відправлені через DHL, загорілися – одна в аеропорту Лейпцига, ще одна – вже на складі у Бірмінгемі. З відправлених до Польщі одна загорілася у фурі, а в іншій пристрій не спрацював.

Напередодні стало відомо, що в литовському досудовому розслідуванні щодо відправлення посилок з вибуховими пристроями через великі поштові сервіси підозрюваними є 16 осіб.

ЗМІ ще раніше повідомили, що слідство бачить ознаки причетності спецслужб Росії до інцидентів.