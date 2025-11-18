У литовському досудовому розслідуванні щодо відправлення посилок з вибуховими пристроями через великі поштові сервіси підозрюваними є 16 осіб, один з них перебуває в Естонії і має бути екстрадований.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявила генпрокурор Ніда Грунскене.

Грунскене повідомила, що на цей час у досудовому розслідуванні щодо вибухових посилок, які відправляли сервісами DHL та DPD, фігурують 16 підозрюваних, дев’ять за рішенням суду перебувають під арештом. Також Литва очікує екстрадиції одного з фігурантів з Естонії, де його затримали.

Генпрокурор не стала коментувати, громадянство яких країн мають затримані у Литві.

У вересні у Литві оголосили про викриття групи осіб, що планували чотири теракти у різних країнах Європи. Спершу заявили, що звинувачення висувають 15 особам – громадянам Росії, Литви, Латвії, Естонії та України.

За даними слідства, в липні минулого року громадянин Литви Александрас Шурановас у співпраці зі спільниками відправив з Вільнюса поштовими сервісами чотири посилки із саморобними вибуховими пристроями. Дві спрямували до Британії через DHL, дві – до Польщі сервісом DPD, де доставка здійснювалася вантажівками.

Посилки, відправлені через DHL, загорілися – одна в аеропорту Лейпцига у Німеччині перед завантаженням у літак, ще одна – вже на складі у Бірмінгемі. З відправлених до Польщі, одна загорілася у фурі, а в іншій пристрій не спрацював.

Досудове розслідування встановило, що реалізація плану координувалася громадянами РФ, що мають зв’язки з російською зовнішньою розвідкою..

У рамках розслідування провели понад 30 обшуків у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, під час них знайшли вибухівку та детонатори. Для координації розслідування створили спільну багатонаціональну слідчу команду у Євроюсті, до якої увійшли правоохоронці згаданих країн, а також фахівці з Німеччини, Британії, Нідерландів, Канади й США.

ЗМІ ще раніше повідомили, що слідство бачить ознаки причетності спецслужб Росії до інцидентів.