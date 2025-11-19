Эстония экстрадирует в Литву россиянина, подозреваемого в терроризме

Эстонский суд решил выдать Литве подозреваемого в терроризме гражданина России Эльдара Салманова, проживающего в округе Ида-Вирумаа на северо-востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Прокуратура Литвы подозревает, что Салманов вместе со своей партнершей, гражданкой Эстонии Геленой Гусевой, могут быть связаны с терактами, которые устраивали путем рассылки взрывчатки по почте по всей Европе.

Советник эстонской прокуратуры по связям с общественностью Каури Синкевич сказал, что по просьбе Литвы Салманов и Гусева были задержаны в Эстонии как подозреваемые и с 18 сентября находятся под арестом.

Эстонский суд принял решение экстрадировать Салманова на основании выданного Литвой ордера на арест. Ожидается, что он вскоре будет передан Литве.

"Процесс экстрадиции женщины еще продолжается", – добавил Синкевич.

В сентябре в Литве объявили о разоблачении группы лиц, планировавших четыре теракта в разных странах Европы. По данным следствия, в июле 2024 года гражданин Литвы Александрас Шурановас в сотрудничестве с сообщниками отправил из Вильнюса почтовыми сервисами четыре посылки с самодельными взрывными устройствами.

Две направили в Великобританию через DHL, две – в Польшу сервисом DPD, где доставка осуществлялась грузовиками. Посылки, отправленные через DHL, загорелись – одна в аэропорту Лейпцига, еще одна – уже на складе в Бирмингеме. Из отправленных в Польшу одна загорелась в фуре, а в другой устройство не сработало.

Накануне стало известно, что в литовском досудебном расследовании по отправке посылок с взрывными устройствами через крупные почтовые службы подозреваемыми являются 16 человек.

СМИ ранее сообщили, что следствие видит признаки причастности спецслужб России к инцидентам.