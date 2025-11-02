Зеленський повідомив про "предметні домовленості" з партнерами для підтримки енергетики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має "предметні домовленості" з міжнародними партнерами щодо підтримки енергетики цієї зими.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що цього тижня Росія використала майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів, б’ючи по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетиці.

"Зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами", – повідомив Зеленський.

Він додав, що внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням Україну вже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія.

Міністри енергетики країн "Групи семи" у пʼятницю засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили наміри допомагати Києву у її відновленні.

Напередодні Канада оголосила, що прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення України електроенергією та опаленням перед зимою.