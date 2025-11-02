Зеленский сообщил о "предметных договоренностях" с партнерами для поддержки энергетики

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет "предметные договоренности" с международными партнерами по поддержке энергетики этой зимой.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что на этой неделе Россия использовала почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет различных типов, нанося удары по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетике.

"Понятно, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям. Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием Украину уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия.

Министры энергетики стран "Группы семи" в пятницу осудили российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и подтвердили намерения помогать Киеву в ее восстановлении.

Накануне Канада объявила, что ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение Украины электроэнергией и отоплением перед зимой.