G7 пообіцяла допомогти енергосистемі України на тлі російських атак

Міністри енергетики країн "Групи семи" у пʼятницю засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили наміри допомагати Києву у її відновленні.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву поширило канадське головування у "Групі семи".

У G7 засудили атаки Росії на енергетичну систему України, які "продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків для українського народу, серйозно впливаючи на найуразливіші верстви населення".

Міністри додали, що працюватимуть над забезпеченням енергетичних потреб України та підтримуватимуть її зусилля з ремонту та відновлення її критичної енергетичної інфраструктури.

Таку підтримку надаватимуть зокрема через Координаційну групу G7+ з питань енергетики України та Фонд енергетичної підтримки України і роботу з Міжнародним агентством з атомної енергії.

"Група семи" продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України шляхом надання прямої фінансової допомоги, кредитних ліній, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору", – йдеться у заяві.

Додатково G7 сказала, що продовжить "вживати заходів для посилення обмежень та ліквідації "тіньового флоту" танкерів Росії з метою скорочення доходів, пов’язаних з війною".

Напередодні Канада оголосила, що прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.