У США заявили про готовність продавати Китаю більше нафти і природного газу

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що США готові продавати Китаю більше нафти і природного газу, якщо Пекін скоротить закупівлі у Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Райт заявив, що між США і Китаєм є "величезний простір для взаємовигідних угод". Він наголосив, що США є найбільшим експортером нафти і газу в світі, а Китай – найбільшим імпортером.

"У США є великий потенціал для розширення нашої ролі в постачанні природного газу, нафти і, відверто кажучи, ядерних технологій до Південної Кореї", – сказав американський міністр.

Також він зазначив, що планує відвідати Азію протягом декількох тижнів, а можливо, і раніше, після поїздки президента Дональда Трампа на цей континент цього тижня.

Перед зустріччю Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна, американський президент заявив, що планує поговорити із ним, аби той перестав купувати нафту Росії.

Як писали, деякі китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США запровадили санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".