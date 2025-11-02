Чехія планує рекордний набір до армії у 2026 році

Чехія хоче набрати на службу 2250 солдатів наступного року, що стане одним з найвищих показників за всю її історію.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чеська армія планує набрати 2250 солдатів у 2026 році. Найбільша кількість новобранців була зафіксована у 2006 році, коли до лав армії вступили 2262 особи.

Цільовий показник на цей рік становив 2100 нових солдатів, але в кінцевому підсумку ця цифра, ймовірно, перевищить 2300.

"Державний секретар Міністерства оборони затвердив план набору на 2026 рік. План встановлює кількість новопризваних солдатів на рівні 2250", – Магдалена Гинчикова з пресслужби Міноборони Чехії.

Вона зазначила, що цьогорічна мета у 2100 нових солдатів була досягнута вже наприкінці серпня.

Як зазначається, на початку цього року в армії налічувалося 28 285 солдатів, включно із членами військової поліції, військової розвідки та студентів Університету оборони в Брно.

У вересні Міністерство оборони Чехії підписало рамкову угоду про закупівлю танків Leopard 2A8 у німецького виробника KNDS.

Також писали, що Чехія орендує у Швеції 12 літаків JAS-39 Gripen до 2035 року.