Чехія продовжить оренду 12 шведських винищувачів Gripen до 2035 року

Чеська Республіка орендує у Швеції 12 літаків JAS-39 Gripen до 2035 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Ceske Noviny.

Міністерство оборони Чехії сьогодні підписало контракт про продовження оренди до 2035 року за понад 16 млрд чеських крон.

Наразі Чехія орендує у Швеції 14 літаків за приблизно 1,7 мільярда крон на рік, термін оренди закінчується у 2027 році. Продовження оренди має на меті забезпечити їх використання чеськими військовими до 2035 року, коли вони будуть замінені 24 американськими літаками F-35. Чеський уряд вже давно веде переговори про продовження оренди Gripen до 2035 року.

Рік тому міністр оборони Яна Чернохова після переговорів зі своїм шведським колегою Палом Йонссоном заявила, що чеську сторону не влаштовує пропозиція Швеції, і Міністерство оборони попросило шведську сторону змінити її.

У квітні цього року відомство повідомило, що Швеція надала Чехії нову пропозицію, яка була приблизно на 25 відсотків вигіднішою. Зараз армія має 12 одномісних і два двомісних літаки, а згідно з новим контрактом, після 2027 року вона буде використовувати десять одномісних і два двомісних літаки. За даними міністерства, Чехія значно заощадить, зменшивши кількість літаків.

"Навіть з меншою кількістю літаків буде забезпечена охорона повітряного простору Чеської Республіки. Водночас ми забезпечимо безперешкодне навчання пілотів і їх перехід на нову платформу F-35", – сказав Петр Чепелка, командувач військово-повітряних сил армії.

Gripen мають замінити в чеських ВПС американські літаки F-35 Lightning II. Нинішній уряд прийняв рішення про їх закупівлю у вересні 2023 року. Чехія заплатить 106 мільярдів крон за винищувачі, супутнє обладнання, навчання, боєприпаси та підтримку життєвого циклу.

Додаткові кошти будуть потрібні, наприклад, на модернізацію авіабази в Чаславі. Загалом американські літаки обійдуться в 150 мільярдів крон. Це найдорожча військова закупівля. Перші літаки F-35 для Чехії мають бути готові у 2029 році, а всі літаки мають прибути до Чехії до 2035 року.