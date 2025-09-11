Чехія підписала угоду про придбання 44 танків Leopard

Міністерство оборони Чехії в четвер підписало рамкову угоду про закупівлю танків Leopard 2A8 у німецького виробника KNDS.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило на своєму сайті.

Укладена Чехією угода передбачає закупівлю 44 танків Leopard найсучаснішої модифікації 2A8 за майже 33 млрд чеських крон (1,6 млрд доларів).

Ще 1,5 млрд крон знадобиться для "богемізації" – адаптації танків до специфічних потреб Чехії: комунікаційної та зв'язкової техніки, камуфляжного покриття, національного маркування та кулеметів.

Чеське Міністерство оборони також планує придбати ще до 19 танків Leopard у чотирьох різних версіях – інженерних, рятувальних, мостових та для навчання водіїв. Для цієї закупівлі буде укладено окремі договори.

Перші Leopard 2A8 чеська армія отримає у 2028 році, а завершитись поставки мають у 2031-му.

Чеська сторона планувала профінансувати закупівлю за допомогою позики з європейської програми SAFE, яку можна буде виплачувати протягом десятків років.

Зазначимо, що про масштабну військову закупівлю було оголошено менш як за місяць до парламентських виборів у Чехії, в яких нинішня коаліція може втратити владу.