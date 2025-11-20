Молдова засудила смертоносний російський удар по Тернополю

Президентка Молдови Мая Санду засудила російський смертоносний авіаудар по Тернополю, внаслідок якого загинули понад два десятки людей.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Станом на ранок 20 листопада, до 26 зросла кількість загиблих від російського ракетного удару в Тернополі. Серед загиблих троє дітей. Внаслідок удару травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей, які перебувають у лікарні.

"Жахливий напад Росії на українські міста, зокрема Тернопіль, де загинули цивільні особи, вкотре демонструє зневагу Кремля до людства", – заявила Санду.

Президентка Молдови наголосила, що ці звірства "не можуть стати звичними і вимагають єдиної міжнародної реакції, щоб зупинити агресію Росії".

Глава МЗС Австрії після удару РФ по Тернополю закликала до негайного припинення вогню.

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.

А президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія не зацікавлена у мирі, тому їй не можна дозволити досягти успіху в Україні.