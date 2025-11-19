Глава МЗС Австрії після удару РФ по Тернополю закликала до негайного припинення вогню

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала до негайного припинення вогню в Україні після того, як російський удар по Тернополю забрав життя 25 людей.

Про це Майнль-Райзінгер написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Дипломатка зазначила, що цієї ночі Росія знову атакувала Україну, зокрема, житлові райони на заході країни, а в Польщі та Румунії було оголошено повітряну тривогу.

"Той, хто вдень заявляє про бажання вести переговори про мир, не може вночі бомбардувати житлові будинки. Путін повинен нарешті припинити ці вбивства. Зараз в Україні необхідне перемир'я! Зараз в Україні необхідно негайно оголосити припинення вогню!" – написала Майнль-Райзінгер.

Зазначимо, у Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України, і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії, щоб передати "рішучий протест".

Польща піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.