У Норвегії засудили смертоносний удар Росії по території України

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ейде заявив, що чергова масова хвиля атак по всій Україні призвела до загибелі та поранення людей.

Зазначимо, за останніми даними, внаслідок атаки, у Тернополі 19 людей загинули та ще 66 зазнали поранень.

"Росія повинна припинити терор проти українських цивільних осіб", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Норвегії.

Посол ЄС емоційно розповіла підписникам про наслідки нічної атаки РФ, зокрема у Тернополі.

У Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії, щоб передати "рішучий протест" після того, як безпілотник РФ порушив повітряний простір.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.