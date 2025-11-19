Укр Рус Eng

Президент Чехії: Росія систематично тероризує українців та не зацікавлена в мирі

Новини — Середа, 19 листопада 2025, 17:58 — Христина Бондарєва

Президент Чехії Петр Павел відреагував на російський обстріл Тернополя, заявивши, що Росія не зацікавлена у мирі, тому їй не можна дозволити досягти успіху в Україні.

Про це Павел написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Чеський президент зазначив, що Україна пережила ще одну ніч жаху. 

"Напад на житловий будинок у Тернополі, в результаті якого загинуло щонайменше 25 невинних людей, є ще одним яскравим нагадуванням про те, що жорстокість путінської Росії не знає меж", – заявив Павел.

Російські посадовці, додав він, люблять заявляти, що вони не націлюються на цивільне населення. 

"Але правда очевидна. Росія – це країна, яка систематично тероризує звичайних людей у сусідній країні і не виявляє жодної поваги до правил цивілізованого співіснування. Вона не зацікавлена в мирі. Саме тому не можна дозволити їй досягти успіху в Україні", – написав чеський президент.

Глава МЗС Австрії після удару РФ по Тернополю закликала до негайного припинення вогню.

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.

Чехія Росія Війна з РФ
