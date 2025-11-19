Президент Чехії: Росія систематично тероризує українців та не зацікавлена в мирі

Президент Чехії Петр Павел відреагував на російський обстріл Тернополя, заявивши, що Росія не зацікавлена у мирі, тому їй не можна дозволити досягти успіху в Україні.

Про це Павел написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Чеський президент зазначив, що Україна пережила ще одну ніч жаху.

"Напад на житловий будинок у Тернополі, в результаті якого загинуло щонайменше 25 невинних людей, є ще одним яскравим нагадуванням про те, що жорстокість путінської Росії не знає меж", – заявив Павел.

Російські посадовці, додав він, люблять заявляти, що вони не націлюються на цивільне населення.

"Але правда очевидна. Росія – це країна, яка систематично тероризує звичайних людей у сусідній країні і не виявляє жодної поваги до правил цивілізованого співіснування. Вона не зацікавлена в мирі. Саме тому не можна дозволити їй досягти успіху в Україні", – написав чеський президент.

Глава МЗС Австрії після удару РФ по Тернополю закликала до негайного припинення вогню.

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.