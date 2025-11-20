Молдова осудила смертоносный российский удар по Тернополю

Президент Молдовы Майя Санду осудила российский смертоносный авиаудар по Тернополю, в результате которого погибли более двух десятков человек.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По состоянию на утро 20 ноября, до 26 возросло количество погибших от российского ракетного удара в Тернополе. Среди погибших трое детей. В результате удара травмированы 93 человека, в том числе 18 детей, которые находятся в больнице.

"Ужасное нападение России на украинские города, в частности Тернополь, где погибли гражданские лица, в очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству", – заявила Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что эти зверства "не могут стать привычными и требуют единой международной реакции, чтобы остановить агрессию России".

Глава МИД Австрии после удара РФ по Тернополю призвала к немедленному прекращению огня.

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде осудил массированный российский удар по Украине.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия не заинтересована в мире, поэтому ей нельзя позволить достичь успеха в Украине.