У Сеймі Литви не вистачило двох голосів для зняття імунітету з депутата задля розслідування

Литовський депутат від соціал-демократів Антанас Недзінскас уник зняття імунітету внаслідок відповідного голосування у Сеймі, для цього не вистачило лише двох голосів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У четвер 20 листопада Сейм Литви розглянув клопотання щодо зняття депутатської недоторканності з Недзінскаса у зв’язку з розслідуванням, де він фігурує.

"За" проголосували 69 депутатів, три – "проти" і дев’ять утрималися, тоді як для зняття імунітету потрібно було мінімум 71 голос. Решта не взяли участі у голосуванні.

Прокуратура хотіла висунути звинувачення депутату у зловживанні повноваженнями, підробці документів і розкраданні майна у період його членства у муніципальній раді міста Тракай неподалік Вільнюса. Йому закидають підробку восьми документів і неправомірному отриманні понад 2 тисяч євро.

За даними прокуратури, цю суму Недзінскас отримав з муніципальних коштів як компенсацію витрат на пальне, але документи свідчать, що за нього сплачували картками семи різних фізичних та юридичних осіб.

Депутат спершу погодився на голосування за зняття імунітету за спрощеною процедурою, але у четвер у зверненні до Сейму заявив, що вважає розслідування політизованим і прикладом вибіркового правосуддя.

Він аргументував, що у правилах не йшлося про те, що чеки мають бути неодмінно на його ім’я, аби він потім міг на їхній підставі просити компенсацію за пальне. Недзінскас каже, що потрапив у пастку "недолугої системи звітування", і що справа почала рухатись далі, попри надані ним пояснення і готовність співпрацювати.

Недзінскас є вже шостим депутатом Сейму, що фігурує у такому розслідуванні прокуратури, і другим, якого не дали притягнути до відповідальності.

Натомість з чотирьох інших, представників соціал-демократів, Руху лібералів і "Зорі Німану", зняли імунітет.

Нагадаємо, Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна.

Також у Польщі висунули звинувачення євродепутату-екскерівнику енергетичної компанії, задля цього з нього раніше також зняли імунітет.