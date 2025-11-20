В Сейме Литвы не хватило двух голосов для снятия иммунитета с депутата для расследования

Литовский депутат от социал-демократов Антанас Недзинскас избежал снятия иммунитета в результате соответствующего голосования в Сейме, для этого не хватило всего двух голосов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В четверг, 20 ноября, Сейм Литвы рассмотрел ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с Недзинскаса в связи с расследованием, в котором он фигурирует.

"За" проголосовали 69 депутатов, три – "против" и девять воздержались, тогда как для снятия иммунитета нужно было минимум 71 голос. Остальные не приняли участия в голосовании.

Прокуратура хотела предъявить депутату обвинение в злоупотреблении полномочиями, подделке документов и хищении имущества в период его членства в муниципальном совете города Тракай недалеко от Вильнюса. Ему вменяют подделку восьми документов и неправомерном получении более 2 тысяч евро.

По данным прокуратуры, эту сумму Недзинскас получил из муниципальных средств в качестве компенсации расходов на топливо, но документы свидетельствуют, что за него платили картами семи разных физических и юридических лиц.

Депутат сначала согласился на голосование за снятие иммунитета по упрощенной процедуре, но в четверг в обращении к Сейму заявил, что считает расследование политизированным и примером избирательного правосудия.

Он аргументировал, что в правилах не говорилось о том, что чеки должны быть обязательно на его имя, чтобы он затем мог на их основании просить компенсацию за топливо. Недзинскас говорит, что попал в ловушку "несовершенной системы отчетности" и что дело начало двигаться дальше, несмотря на предоставленные им объяснения и готовность сотрудничать.

Недзинскас уже шестой депутат Сейма, фигурирующий в таком расследовании прокуратуры, и второй, которого не дали привлечь к ответственности.

Зато с четырех других, представителей социал-демократов, Движения либералов и "Зоры Ниману", сняли иммунитет.

