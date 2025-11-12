У Польщі висунули звинувачення євродепутату, екскерівнику енергетичної компанії

У Польщі висунули звинувачення євродепутату від опозиційної партії "Право і справедливість", колишньому керівнику енергетичної компанії Orlen Даніелю Обайтеку, для чого Європарламент раніше зняв з нього імунітет.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

12 листопада Обайтек з’явився до регіональної прокуратури у Варшаві, де йому оголосили звинувачення. Біля будівлі зібралася акція на його підтримку.

Справа стосується двох контрактів Orlen з компанією, яка нібито була фаворитом Обайтека. У прокуратурі з’ясували, що раніше фірма надавала охорону самому посадовцю і також охороняла його майно.

"Я заслухав те, що мені сказали, та не погоджуюся з думкою і рішенням прокурора. Я буду захищатися", – сказав євродепутат після того, як вийшов з прокуратури.

Нагадаємо, на початку жовтня Європарламент підтримав зняття депутатської недоторканності з двох представників польської опозиційної партії "Право і справедливість" через розслідування у Польщі – Обайтека та Міхала Дворчика, якого називають "правою рукою" експрем’єра Матеуша Моравецького.

Запит щодо Дворчика стосувався підозр у використанні приватної електронної пошти для пересилання секретної інформації.