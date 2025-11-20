Запальний заклик нового начальника Генерального штабу Збройних сил Франції до мерів підготувати своїх виборців до можливої війни з Росією викликав швидке засудження з боку основних політичних партій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи на щорічній зустрічі французьких мерів у Парижі у вівторок, генерал Фаб'єн Мандон закликав місцевих посадовців підготувати громадян до того, що їм, можливо, доведеться "прийняти страждання, щоб захистити те, ким ми є".

"Ми маємо всі знання, всю економічну та демографічну силу, щоб стримати московський режим", – сказав Мандон.

Але він додав, що якщо Франція "не готова прийняти втрату своїх дітей, економічні страждання через те, що пріоритет буде надано оборонному виробництву, то ми опинимося в небезпеці".

Видання Politico пише, що партії з обох країв політичного спектра, які разом представляють значну частину виборців, виступили проти, підкресливши відсутність консенсусу у Франції щодо необхідності готуватися до війни, а також розбіжності в оцінках того, наскільки велику загрозу Росія становить для французької батьківщини. Багато країн НАТО передбачають, що Москва може якимось чином атакувати альянс до 2030 року.

Лідер крайніх лівих Жан-Люк Меланшон, який тричі балотувався в президенти, висловив свою "повну незгоду" з Мандоном у дописі на X і сказав, що Мандон не повинен "передбачати жертви, які можуть бути наслідком наших дипломатичних провалів".

"Нескорена Франція" і "Національний фронт", чиї кандидати, згідно з останніми опитуваннями, можуть зійтися у другому турі президентських виборів, хочуть, щоб Франція вийшла з інтегрованого командування НАТО. "Нескорена Франція" хоче, щоб Париж якомога швидше вийшов з військового альянсу, а "Національний фронт" готовий почекати, поки закінчиться війна Росії в Україні.

Нагадаємо, коментуючи слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, президент Сербії Александар Вучич заявив, що "війна між Європою і Росією стає все більш ймовірною".

"Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою", – сказав президент Сербії.

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер на початку листопада попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією.