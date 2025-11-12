Вучич: Європа готується до можливої війни з Росією

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива "стає дедалі очевиднішою".

Про це він сказав в ефірі сербського телеканалу Pink, пише "Європейська правда".

Коментуючи слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути "готова до потрясіння через три-чотири роки", Вучич заявив, що "війна між Європою і Росією стає все більш ймовірною".

"Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою", – сказав президент Сербії.

Він сказав, що Сербія опинилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності.

"Ми маємо розумно озброюватися і продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити нашу державу", – додав він.

Нагадаємо, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер минулого тижня попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією.

Понад чверть жителів Німеччини також вважають можливим збройний конфлікт з Росією у найближчі пів року.