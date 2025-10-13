Глава німецької розвідки: крижаний мир у Європі може перерости в гарячу війну будь-якої миті

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

Росія прагне підірвати НАТО і дестабілізувати демократії в Європі, заявив Єгер, який до вступу на посаду був послом в Україні, під час слухань у Бундестазі. "Для досягнення цієї мети Росія не ухилятиметься від прямої військової конфронтації з НАТО, якщо це буде необхідно", – попередив глава німецької зовнішньої розвідки.

Єгер наполегливо застеріг від недооцінки загрози з боку Росії.

"Ми не повинні сидіти склавши руки і вважати, що можлива російська атака відбудеться не раніше 2029 року. Ми перебуваємо під вогнем вже сьогодні", – заявив він.

За його словами, ворог не знає "ні відпочинку, ні періодів затишшя".

"В Європі, в кращому випадку, існує крижаний мир, який в будь-який момент може вибухнути в гарячу конфронтацію. Ми повинні готуватися до подальшої ескалації ситуації", – сказав Єгер.

Дії Росії "спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол і залякування наших суспільств", продовжив Єгер. З цією метою Росія використовує, серед іншого, шпигунство, саботаж, провокації і замовні вбивства членів опозиції, а також використання безпілотників в іноземному повітряному просторі. Єгер заявив про "нову якість протистояння".

Єгер виступив під час публічних слухань у Бундестазі, на яких керівники трьох федеральних розвідувальних відомств публічно коментували поточні ситуації із загрозами. На засіданні Парламентської контрольної комісії Єгер, голова Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен і президент Служби військової контррозвідки (MAD) Мартіна Розенберг відповіли на запитання членів парламенту.

У світлі цих ризиків Єгер закликав до розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби.

Як правило, керівники розвідувальних служб виступають лише на суворо конфіденційних засіданнях наглядового комітету. Однак раз на рік допит відбувається публічно на пленарному засіданні Бундестагу.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що наразі Європа зіштовхується із надзвичайним сплеском атак, а відтак найближчим часом вона та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлять дорожню карту європейської оборони.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів із дронами та винищувачами РФ, які порушували повітряний простір країн, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.