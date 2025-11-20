Британія встановить на флоті лазерні системи у межах контракту на понад $400 млн

У четвер, 20 листопада, Велика Британія уклала контракт на суму 316 млн фунтів (близько $413 млн) з компанією MBDA UK, яка спеціалізується на виробництві ракетних систем, щодо постачання лазерних систем DragonFire для Королівського флоту.

Про це повідомив британський уряд, передає "Європейська правда".

Цей контракт було укладено у рамках плану додавання нових технологій на кораблі для протидії потенційним атакам дронів.

Як зазначається, ця лазерна система коштує 10 фунтів за постріл, що робить її більш економічно ефективною в порівнянні з традиційними ракетними системами, які коштують сотні тисяч фунтів.

DragonFire буде встановлено на есмінці Королівського флоту типу 45 до 2027 року.

DragonFire is a laser directed energy weapon designed and built entirely in the UK.



It can hit a target the size of a £1 coin from a kilometre away, costs only £10 a shot, and just successfully took down a high-speed drone during testing.



Read more ➡️ https://t.co/Am3bp03VYq pic.twitter.com/Edc0lFnCKG – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2025

За даними британського уряду, ця технологія нещодавно збила високошвидкісні дрони в ході нових випробувань.

MBDA UK буде працювати в партнерстві з британською компанією QinetiQ та італійською компанією Leonardo над DragonFire.

У грудні 2024 року британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.

Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.

Влітку стало відомо, що Британія закупить 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.