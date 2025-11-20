Британия установит на флоте лазерные системы в рамках контракта на более чем $400 млн

В четверг, 20 ноября, Великобритания заключила контракт на сумму 316 млн фунтов (около $413 млн) с компанией MBDA UK, которая специализируется на производстве ракетных систем, по поставке лазерных систем DragonFire для Королевского флота.

Об этом сообщило британское правительство, передает "Европейская правда".

Этот контракт был заключен в рамках плана добавления новых технологий на корабли для противодействия потенциальным атакам дронов.

Как отмечается, эта лазерная система стоит 10 фунтов за выстрел, что делает ее более экономически эффективной по сравнению с традиционными ракетными системами, которые стоят сотни тысяч фунтов.

DragonFire будет установлен на эсминцы Королевского флота типа 45 к 2027 году.

DragonFire is a laser directed energy weapon designed and built entirely in the UK.



It can hit a target the size of a £1 coin from a kilometre away, costs only £10 a shot, and just successfully took down a high-speed drone during testing.



По данным британского правительства, эта технология недавно сбила высокоскоростные дроны в ходе новых испытаний.

MBDA UK будет работать в партнерстве с британской компанией QinetiQ и итальянской компанией Leonardo над DragonFire.

В декабре 2024 года британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

Летом стало известно, что Британия закупит 12 новых стелс-истребителей F-35A и присоединится к миссии НАТО по использованию самолетов двойного назначения для транспортировки ядерного оружия.