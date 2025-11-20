Румунія анонсувала приєднання до санкцій США проти "Лукойлу"

Уряд Румунії готує рішення, яке передбачає застосування санкцій Сполучених Штатів до російської нафтової компанії "Лукойл".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це в четвер повідомила речниця румунського уряду Іоана Догою.

Догою сказала, що Румунія "буде солідарною у застосуванні санкцій" проти "Лукойлу".

"До наступного тижня буде підготовлений проєкт, найімовірніше постанови, яка встановить загальний механізм, що застосовуватиметься в таких ситуаціях. Цим питанням займається робоча група, координована Міністерством закордонних справ", – додала речниця.

Сполучені Штати раніше анонсували санкції проти "Лукойлу" та іншої великої російської нафтової компанії "Роснєфть", які набудуть чинності з 21 листопада.

У Румунії "Лукойл" володіє нафтопереробним заводом Petrotel, який забезпечує переробку близько 2,4 мільйона тонн нафти на рік. Румунська влада хоче продати завод, аби він продовжував працювати, але не під російською власністю.

