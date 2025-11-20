Румыния анонсировала присоединение к санкциям США против "Лукойла"

Правительство Румынии готовит решение, которое предусматривает применение санкций Соединенных Штатов к российской нефтяной компании "Лукойл".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом в четверг сообщила пресс-секретарь румынского правительства Иоана Догою.

Догою сказала, что Румыния "будет солидарна в применении санкций" против "Лукойла".

"До следующей недели будет подготовлен проект, скорее всего, постановления, которое установит общий механизм, который будет применяться в таких ситуациях. Этим вопросом занимается рабочая группа, координируемая Министерством иностранных дел", – добавила пресс-секретарь.

Соединенные Штаты ранее анонсировали санкции против "Лукойла" и другой крупной российской нефтяной компании "Роснефть", которые вступят в силу с 21 ноября.

В Румынии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом Petrotel, который обеспечивает переработку около 2,4 миллиона тонн нефти в год. Румынские власти хотят продать завод, чтобы он продолжал работать, но не под российской собственностью.

