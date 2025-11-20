Топвійськовий Швеції: Росія готується випробувати колективну оборону НАТО

Головнокомандувач шведських Збройних сил Мікаель Клаессон вважає, що Росія в найближчому майбутньому може випробувати колективну оборону НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.

За словами Клаессона, він "упевнений і переконаний" у намірі Росії випробувати статтю 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку "в будь-який момент у країнах Балтії або в іншій частині Європи".

"Вони готові піти на величезний стратегічний ризик, щоб отримати все, що вважають можливим. Ми бачили це в Чечні, ми бачили це в Грузії, ми бачили це в Криму", – додав він.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції також сказав, що Москва, ймовірно, не припинить випробовувати НАТО незалежно від того, чи поточні дипломатичні зусилля США покладуть кінець війні в Україні.

"Захід як колектив перебуває в системному конфлікті з Росією, вирішення якого займе багато часу. Ми говоримо, по суті, про ціле покоління... І він не зникне з можливим припиненням вогню або укладенням мирної угоди в Україні", – сказав Клаессон.

Днями європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс сказав, що володар Кремля Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.

Німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк вважає, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників.