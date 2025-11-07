Німецький генерал вважає, що РФ може здійснити обмежений напад на НАТО в будь-який час

Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників.

Про це заявив німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк в інтерв'ю агентству Reuters, передає "Європейська правда".

За його словами, це може бути невелика атака недалеко від кордонів РФ.

"Якщо ви подивитеся на нинішні можливості і бойову міць Росії, то Росія може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра", – сказав Зольфранк.

"Мала, швидка, регіонально обмежена, нічого великого – Росія занадто прив'язана до України для цього", – уточнив він.

Зольфранк, який очолює Об'єднане оперативне командування Німеччини і здійснює нагляд за оборонним плануванням, також повторив попередження НАТО про те, що Росія потенційно може здійснити широкомасштабний напад на 32 країни-члени Альянсу вже в 2029 році, якщо її зусилля з озброєння не припиняться.

Виступаючи у своїй штаб-квартирі на півночі Берліна, Зольфранк заявив, що, незважаючи на невдачі в Україні, російські військово-повітряні сили зберігають значну бойову міць, а їхні ядерні і ракетні сили залишаються неушкодженими.

І хоча Чорноморський флот зазнав значних втрат, інші російські флоти не були скорочені, сказав він.

Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що має намір збільшити загальну чисельність своїх військ до 1,5 мільйона солдатів.

"І у Росії достатньо основних бойових танків, щоб зробити обмежений наступ можливим вже завтра", – додав генерал, не уточнивши, чи такий наступ наразі планується.

Зольфранк сказав, що те, чи зважиться Москва напасти на НАТО, буде визначатися трьома факторами: військова міць Росії, її військовий досвід і лідерство.

"Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад є у сфері можливого. Відбудеться він чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки", – додав він, натякаючи на зусилля НАТО зі стримування.

Генерал зазначив, що тактику гібридної війни Москви, в тому числі вторгнення безпілотників, слід розглядати як взаємопов'язані елементи стратегії, яка також включає війну проти України.

"Росіяни називають це нелінійною війною. За їхньою доктриною, це війна до застосування звичайних озброєнь. І вони погрожують застосувати ядерну зброю – це війна шляхом залякування", – сказав він.

Він додав, що метою Росії було як спровокувати НАТО, так і оцінити його реакцію, щоб "посилити невпевненість, посіяти страх, завдати шкоди, шпигувати і випробовувати" стійкість Альянсу.

Минулого тижня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.