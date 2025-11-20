Топ-военный Швеции: Россия готовится испытать коллективную оборону НАТО

Главнокомандующий шведскими Вооруженными силами Микаэль Клаэссон считает, что Россия в ближайшем будущем может испытать коллективную оборону НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

По словам Клаэссона, он "уверен и убежден" в намерении России испытать статью 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности "в любой момент в странах Балтии или в другой части Европы".

"Они готовы пойти на огромный стратегический риск, чтобы получить все, что считают возможным. Мы видели это в Чечне, мы видели это в Грузии, мы видели это в Крыму", – добавил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции также сказал, что Москва, вероятно, не перестанет испытывать НАТО независимо от того, положат ли текущие дипломатические усилия США конец войне в Украине.

"Запад как коллектив находится в системном конфликте с Россией, решение которого займет много времени. Мы говорим, по сути, о целом поколении... И он не исчезнет с возможным прекращением огня или заключением мирного соглашения в Украине", – сказал Клаэссон.

На днях европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс сказал, что властелин Кремля Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк считает, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время, но решение действовать будет зависеть от позиции западных союзников.