Зеленському офіційно передали "мирний план Трампа", він готовий до обговорення

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію з метою завершення війни.

Про це повідомили у четвер ввечері в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

Як зазначили в ОПУ, глава держави "окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни". У четвер президент провів зустріч з американською військовою делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Наголошено, що президент Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Нагадаємо, інформація про новий "мирний план" США з’явилась у низці американських ЗМІ 19 листопада.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу.