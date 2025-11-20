Зеленскому официально передали "мирный план Трампа", он готов к обсуждению

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию с целью завершения войны.

Об этом сообщили в четверг вечером в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ОПУ, глава государства "очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны". В четверг президент провел встречу с американской военной делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом.

"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", – говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечено, что президент Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Напомним, информация о новом "мирном плане" США появилась в ряде американских СМИ 19 ноября.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению войны в Украине, но любой такой план должен привлекать Украину и Европу.