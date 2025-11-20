Аеропорт Вільнюса закрили через невідомий метеозонд

Литовська влада у четвер увечері запровадила тимчасові обмеження повітряного простору над Вільнюським аеропортом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Національний кризовий центр Литви.

Повітряний рух в аеропорту Вільнюса було тимчасово призупинено приблизно о 18:38 за місцевим часом.

"За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через польоти повітряної кулі (або куль) у напрямку аеропорту Вільнюса", – йдеться в повідомленні.

У звʼязку з цим деякі рейси у Вільнюському аеропорту були відкладені, а щонайменше один літак перенаправили до Риги.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.