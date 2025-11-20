Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестного метеозонда

Литовские власти в четверг вечером ввели временные ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Национальный кризисный центр Литвы.

Воздушное движение в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено примерно в 18:38 по местному времени.

"По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за полетов воздушного шара (или шаров) в направлении аэропорта Вильнюса", – говорится в сообщении.

В связи с этим некоторые рейсы в аэропорту Вильнюса были отложены, а по меньшей мере один самолет перенаправили в Ригу.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.