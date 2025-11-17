Президент Литви скликав засідання Держради оборони для обговорення загрози метеозондів

Президент Литви Гітанас Науседа скликав засідання Державної ради оборони (VGT) для обговорення загрози метеозондів з контрабандою з Білорусі та протидії їй.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Представник президента Рідас Ясюльоніс зазначив, що під час засідання VGT буде розглянуто загальну ситуацію з безпекою в регіоні, ситуацію щодо гібридного нападу Білорусі, а саме щодо контрабанди, що перевозиться метеорологічними кулями, що становлять загрозу для цивільної авіації Литви

Також будуть розглянуті пропозиції щодо інтегрованої оборони повітряного простору.

Через використання метеорологічних куль для перевезення контрабандних сигарет, що запускаються з Білорусі, Литва кілька разів була змушена зупиняти роботу аеропортів.

Керівництво країни називає це гібридною атакою Білорусі. Такі дії Мінська засудили керівники ЄС, а підтримку Литві висловив НАТО.

17 листопада у Литві проходила масштабна операція, в ході якої об'єднані сили правоохоронних органів провели заходи щодо запобігання переправленню контрабанди з Білорусі на повітряних кулях.

Після серії інцидентів з метеокулями Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.