Польща планує продовжити дію буферної зони на кордоні з Білоруссю на 3 місяці

Проєкт розпорядження Міністерства внутрішніх справ Польщі передбачає продовження ще на 90 днів дії буферної зони на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Територія зони, на яку поширюється заборона перебування, не зміниться – вона й надалі не охоплюватиме населені пункти та туристичні маршрути.

Зона як і раніше охоплюватиме відрізок кордону завдовжки 78,29 км.

На ділянці 59,24 км ширина території, на яку поширюється заборона, становитиме 200 метрів від державного кордону. Натомість на відрізку 15,26 км, розташованому в районі природних заповідників, зона буде ширшою – близько 2 км, а на відрізку приблизно 3,79 км її ширина вглиб країни становитиме близько 4 км.

За оцінкою Прикордонної служби Польщі, чинні обмеження дали позитивні результати у протидії постійному міграційному тиску на кордоні з Білоруссю.

Заборона перебування на визначеній території у прикордонній зоні, що прилягає до державного кордону з Білоруссю, діє з 13 червня 2024 року.

На початку вересня Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на три місяці, термін дії спливає 5 грудня.