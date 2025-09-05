Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю до 4 грудня

Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на три місяці.

Про це у соцмережі Х повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський, передає "Європейська правда".

Після відповідного рішення польського уряду буферна зона діятиме до 4 грудня.

"Буферну зону на кордоні з Білоруссю продовжено до 4 грудня. Завдяки ефективним діям служб, і незважаючи на зростаючий тиск на польсько-білоруському кордоні, щільність цього кордону наближається до 98%. Безпека поляків є пріоритетом для уряду", – написав Кервінський.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią została przedłużona do 4 grudnia. Dzięki skutecznym działaniom służb, oraz pomimo rosnącej presji na granicy polsko-białoruskiej, szczelność tej granicy wynosi blisko 9️⃣8️⃣%. Bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet działań rządu. pic.twitter.com/Qp7lDmDMkf – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 5, 2025

Як відомо, тимчасова заборона на перебування на певній території в зоні, прилеглій до державного кордону з Республікою Білорусь, діє з 13 червня 2024 року. Її дію неодноразово продовжували.

Проєкт постанови МВС Польщі з'явився після того, як польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час візиту до Підляшшя оголосив, що через поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю там буде відновлена буферна зона.

Це сталось після того, як польський прикордонник отримав смертельне поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.